Ярославль, 22 января, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты считают коллизию с повышением цены на проезд в общественном транспорте следствием некомпетентности городских властей и отмены прямых выборов мэра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат областной думы, секретарь ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев. Как сообщало ранее ИА REGNUM, городские власти отложили подорожание проезда на 2 рубля, которое анонсировалось с 23 января.

ИА REGNUM

«Действия мэрии Ярославля по повышению стоимости проезда были не продуманы. Это говорит о некомпетентности городских властей, несогласованности действий разных органов и уровней власти. Отсюда и претензии антимонопольной службы. Людей просто запутали. Такие безответственные действия подрывают доверие к властям любого уровня. У людей возникает законный вопрос: а что это за власть такая, которая несколько раз на дню меняет свое решение. Мы видели абсолютно то же самое накануне с проектом по платным парковкам. Сначала концессия, потом — муниципальное предприятие. Сначала одни цифры, потом — другие. Когда отменяли выборы мэра, говорили, что новая система приведет к власти не политиков, а хозяйственников. Сейчас пришли к власти и не политики, и не хозяйственники, что привело вообще к полному хаосу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Ярославские коммунисты проводили 16 января пикет против повышения цены в общественном транспорте, а сейчас ведут сбор подписей против этой инициативы.

«Мы неоднократно, начиная с 2012 года, доказывали городским властям пагубность подобных решений. В 2012 году проезд в общественном транспорте был 12 рублей — в маршрутках 15, потом 14−16, 16−18, 18−18. А убытки муниципальных предприятий год от года только растут! Одним повышением тарифов на проезд проблему муниципального общественного транспорта не решить! В этом вопросе нужен комплексный подход — начиная с аудита муниципальных предприятий и кончая переоценкой схемы движения общественного транспорта. А на это действующая городская власть, выходит, что неспособна», — считает депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.