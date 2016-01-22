Архангельск, 22 января, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Архангельской области начиная с декабря 2015 года стабильно держатся сильные морозы. В некоторых районах области столбик термометра опускался до минус 38 градусов. В ближайшие дни архангельские синоптики ожидают незначительное потепление, но потом холода вернутся, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В Севгидромете пояснили, что причиной сильных морозов стала обширная тропосферная ложбина, протянувшаяся из самого центра Арктики далеко на юг в направлении Европы. В условиях приземного антициклона и продолжительного темного времени суток воздух над континентом продолжает остывать. «Начиная с субботы, морозы в регионе немного ослабеют. 23 января слегка потеплеет в западных районах Архангельской области, 24 января — фон температуры воздуха повысится по всей области. Повсеместно пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит — 15,-20 градусов в ночные часы, при прояснениях до 27 градусов мороза, днем до — 10,-15, местами до 20 градусов мороза. На следующей неделе сильные морозы в Архангельскую область вернутся», — сказали синоптики.

Добавим, что в период с 21 по 28 января 2016 года в большинстве районов Архангельской области ожидается аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры воздуха от климатической нормы на 7 градусов и более в сторону холода.

Отметим, что сильные морозы уже оказали негативное влияние на будни жителей Архангельской области. Так, в ряде школ региона были отменены занятия. К тоже же в некоторых котельных области не созданы запасы угля. Люди мерзнут в своих квартирах. Холода повлияли и на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Уже зарегистрировано 6 755 случаев ОРВИ и 11 случаев гриппа, в том числе у детей — 4 465 случаев ОРВИ и 2 случая гриппа. Показатель заболеваемости всего населения области составил 59,4 случая на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 20,2%.