Ярославль, 22 января, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Объявленное властями Ярославля повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 23 января 2016 года переносится на более поздний срок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По информации заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Игоря Блохина, повышение стоимости проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования приостановлено до февраля текущего года», — говорится в сообщении официального сайта мэрии Ярославля от 22 января 2016 года.

Еще 20 января в мэрии не сомневались в грядущем повышении стоимости проезда.

«Сообщения, которые распространяются в средствах массовой информации, о том, что подорожание проезда не произойдет, не соответствуют действительности», — заявил тогда ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Игорь Блохин.

Проблемы с повышением стоимости проезда возникли после вмешательства в ситуацию Ярославского управления Федеральной антимонопольной службы. По мнению заместителя руководителя Ярославского УФАС России Михаила Завьялова, сложилась законодательная коллизия. Органы власти не могут понять, как трактовать Федеральный закон № 220, а именно вопрос о регулировании цены на проезд в маршрутных такси. УФАС считает, что цена на поездку в маршрутке должна регулироваться, а мэрия города — что не должна.

По информации ИА REGNUM, повышение стоимости проезда все-таки произойдет 1 февраля. Проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) будет стоить 20 рублей, проезд в маршрутных такси — 23 рубля. Областной департамент энергетики и регулирования тарифов готовит документы, которые определят стоимость проезда в маршрутных такси.