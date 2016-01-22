Рязань, 22 января, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Власти Рязанской области намерены разместить будущий Музей Солженицына в здании, занимаемом Музеем истории молодёжного движения (МИМД). Ряд общественных объединений региона выразили свое недовольство планами областной администрации в открытом письме, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов создания документа — председатель Рязанского регионального совета общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Павел Мильхикер.

ИА REGNUM Музей истории молодёжного движения

Открытое письмо РВС к руководству Рязанской области

По его словам, открытое письмо, подписанное председателем отделения РВС, координатором рязанского отделения движения «Суть времени» Максимом Кузнецовым и председателем Региональной общественной организации «Союз патриотов Рязанской области» Александром Пузевичем было доставлено в приемную губернатора Рязанской области 20 января.

«Музейный кризис» в Рязани возник после сообщения телеканала «Культура» от 18 декабря 2015 года о том, что Музей А.И. Солженицына в Рязани, создание которого планируется в рамках подготовки к 100-летию писателя, будет размещён в здании «Дома губернатора». В этом здании, также известном в Рязани, как «Дом Советов» и даже «Рязанский Смольный», сейчас располагается Музей истории молодёжного движения (МИМД), который ранее назывался Музеем комсомола.

В основном фонде МИМД находится около 20 тыс. единиц хранения, в том числе и федерального значения (персоналии Героев Советского Союза, материалы по истории комсомола, пионерии в Рязанской области, материалы о целинниках и стройотрядах). Важнейшее направление деятельности МИМД — патриотическое, нравственное воспитание, развитие гражданского сознания, в первую очередь — у подрастающего поколения. В Музее постоянно работают исторические, художественные, научно-технические выставки, действуют экспозиции «Письма с фронта», «Зал доблести и славы», «Славу флота российского приумножать» и многие другие.

Сегодня Музею истории молодёжного движения администрацией области предлагается занять часть другого здания — «Дома Салтыкова-Щедрина», а что не поместится — передать в музей С.А. Есенина в село Константиново. Такое «перемещение» фактически является уничтожением музея, что возмутило общественные организации Рязани. «Ситуация такова, что даже это решение пока не является окончательным, поскольку в «Доме Салтыкова-Щедрина» сегодня располагаются целый ряд организаций. И каким образом будут сосуществовать Музей с его экспозициями, фондами и постоянными посетителями рядом с абсолютно сторонними структурами?», — сказал общественник.

Мильхикер пояснил, что в 2018 году исполняется не только 100 лет Солженицыну, но и 100 лет с момента создания ВЛКСМ. «И почему стоит предпочесть чествование памяти одного юбиляра через разрушение памяти о другом, и вообще, зачем создавать один музей, фактически уничтожая другой?», — заявил он.

«Сейчас под письмом подписались только организации-инициаторы. Но уже в процессе подготовки письма мы получили поддержку от различных общественных объединений и партий. Надеемся, что их слова не разойдутся с делом и мы значительно увеличим число подписантов», — подчеркнул Мильхикер.

«Кроме того, нами предусмотрены мероприятия по сбору подписей жителей города и области. Дополненное письмо будет повторно направлено в обладминистрацию, а его копия уйдёт в администрацию Президента Российской Федерации», — заключил общественник.

Нужно сказать, что А.И. Солженицын прожил в Рязани около 10 лет в середине прошлого века, при этом, дом, в котором жил писатель сохранился до наших дней.

ИА REGNUM уточняет, что на момент публикации материала А.Н. Пузевич свою подпись под открытым письмом губернатору Рязанской области отозвал.