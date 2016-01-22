Оттава, 22 января, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Боевики запрещенной на территории России и многих других стран террористической группировки «Исламское государство» разместили в сети новое видео казни в Ливане. А для того чтобы запись посмотрело как можно больше людей, экстремисты сопроводили ролик хештегом с именем известного канадского певца Джастина Бибера.

Скриншот записи twitter.com Популярный хэштег

Можно было бы предположить, что такой тег поставили по ошибке, однако инцидент с Бибером далеко не первый случай, когда боевики пытаются привлечь к себе внимание таким образом. Например, часто террористы ставят на своих видео хештег #BreakingNews, #Bollywood или #Hollewood.

ИА REGNUM напоминает, сам Бибер стал популярен благодаря серверу видео YouTube: сначала его мать публиковала здесь видеозаписи с выступлениями сына, потом его заметил менеджер Скутер Браун. А в конце октября 2011 года Бибер оказался первым, чьё видео набрало два миллиарда просмотров на YouTube. Сейчас количество подписчиков сладкоголосого кумира, в основном девочек-подростков, в одном лишь Twitter — более 74 млн.

Разумеет, хештег с именем Бибера весьма популярен во всех соцсетях. Поэтому стоит понимать, что, находясь в условиях современной коммуникации, ИГ уделяет большое внимание пропаганде в интернете, в частности, в социальных сетях. Исследование трендов, активности людей в сети, вступление с ними в контакт, все это и многое другое — методы пропаганды боевиков, которые понимают, что военная кампания разворачивается не только на видимом поле боя. Причем террористы добились на этом поприще значительных успехов. Пример с использованием имени канадского певца является лишь очередным свидетельством того, что представители ИГ намерены распространить свое влияние с помощью любых возможных способов.

Отметим, в четверг, 21 января, в Париже состоялось собрание министров обороны ведущих стран антитеррористической коалиции, где представители обсудили способы противодействия «Исламскому государству» в соцсетях. В мероприятии принимали участие главы военных ведомств США, Германии, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Нидерландов.

Так, министр обороны Австралии Марис Пейн обратила внимание на то, что многие страны — участницы антитеррористической коалиции, в частности Австралия, медленно реагируют на пропагандистскую кампанию ИГ.

«В современных условиях военная кампания ведется не только на поле боя, но и на других фронтах, в том числе в соцсетях», — цитирует ТАСС Пейн. Также она отметила, что лидером в плане борьбы с террористами ИГ в соцсетях является Великобритания.