Киев, 22 января, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что курс российского рубля в последнее время существенно снизился по отношению к мировым валютам на фоне падения цен на нефть и международных санкций в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж

Об этом он заявил во время интервью международному агентству Bloomberg в Давосе.

«Это цена, которую платит агрессор за безответственные действия», — отметил Порошенко.

По его словам, чем меньше Россия будет тратить на военные расходы — «тем лучше для нее самой, лучше для соседей и для всего мира».

Что же касается военных затрат Украины, то, как подчеркнул Порошенко, Киев тратит «почти 5% ВВП» на безопасность и оборону для того, чтобы построить эффективные Вооруженные силы и «остановить российскую агрессию».

ИА REGNUM отмечает, что на Украине происходит резкое падение гривны, которое по своим темпам опережает падение рубля.