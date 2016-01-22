Москва, 22 января, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Москве в выходные 23−24 января ожидается похолодание, которое усилится на следующей неделе, сообщает центр погоды «Фобос».

163gorod.ru Мороз

По его данным, в Московском регионе уже 25 января установятся морозы до минус 21−23 градусов ночью, днем температура воздуха опустится до минус 15−17 градусов.

Во вторник, 26 января, похолодание усилится — ночью будет облачно, без осадков, столбики термометров опустятся до минус 25−30 градусов, днем возможен слабый снег, ожидается до минус 16−21 градуса.