Москва, 22 января, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ в нынешних условиях — первоочередная мера. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 января зампред фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. «Конечно, ставку повысят. Опять же спекуляции начались. Для чего их (представителей банков) вчера собирали?» — отмечает парламентарий.

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«Это первоочередная мера, скорее всего, банкиры просили ее не повышать (ставку), с учетом того, что они же сами и подстегивают курс своими спекуляциями на валютном рынке. Скорее всего, ЦБ их накажет. Думаю, что это было предметом вчерашнего совещания», — сказал он.

29 января состоится заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке ЦБ. Накануне, 21 января, глава ЦБ Эльвира Набиуллина собрала представителей банковского сообщества на экстренное совещание, связанное с ситуацией на валютном рынке и курсом рубля.