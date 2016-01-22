Вашингтон, 22 января, 2016, 10:37 — ИА Регнум. 21 января SpaceX сообщила, что тестирует свой многоразовый пилотируемый космический корабль Dragon 2. Об этом компания проинформировала, опубликовав, изображения корабля в своем микроблоге в Twitter.

Скриншот записи twitter.com/SpaceX Dragon 2

«Полетный тест нашего Dragon 2, который может перевозить грузы и экипаж», — говорится в сообщении.

Справка ИА REGNUM :

Ракета-носитель Falcon 9 состоит из двух ступеней. Первая многоразовая, возвращается на Землю после выполнения миссии. Вторая часть сгорает в атмосфере. Сейчас Falcon 9 используется для запуска частного грузового космического корабля Dragon. В будущем Falcon 9 будет использовать Dragon V2.

Частный многоразовый пилотируемый космический корабль Dragon V2 компании SpaceX был разработан по заказу NASA в рамках программы по доставке космонавтов на МКС и возвращение их на землю. Судно может вместить до семи человек.

В 2014 году компания с проектами Dragon V2 и Falcon 9 стала одним из двух победителей конкурса в рамках подпрограммы NASA на по развитию частных пилотируемых космических кораблей по сближению с МКС, SpaceX получила контракт от космического агентства на сумму $2,6 млрд для завершения разработки корабля и его сертификации для полётов к Международной космической станции.

Первый тестовый полет космического судна к станции запланирован на декабрь 2016 года. Этот полет Dragon V2 совершит без экипажа, а отстыковка и приземление произведет с парашютом. Миссия продлится 30 дней.

Второй тестовый полет намечен на апрель 2017 года. В этот раз на борту корабля к МКС будет находиться двое космонавтов. Миссия продлится ровно две недели.

ИА REGNUM напоминает, испытание Dragon V2 изначально было запланировано на конец 2015 года, однако тестирование пришлось отложить в связи испытаниями других аппаратов. Известно, что тестирование космического судна проходят на стартовом комплексе, расположенном на территории космического центра Кеннеди SLC-39A, откуда потом и будет производиться запуск миссии.