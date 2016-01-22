Москва, 22 января, 2016, 11:33 — ИА Регнум. 23 декабря Московский кинотеатр «Пионер» открывает новый сезон Международного фестиваля «Наконец-то в кино», целью которого стало возвращение на большой экран отреставрированных шедевров мирового кинематографа. На грядущих выходных в «Пионере» пройдут показы фильмов «Дикая банда» 1969 года режиссёра Сэма Пекинпа и «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне 1966 года.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия (ФРГ), США В ожидании

Подборку классических картин, объединенных общей темой, стилем или именем режиссера будут демонстрировать в «Пионере» каждый месяц в течение одних выходных. Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, в российский прокат ни один из транслируемых фильмов ранее не выходил.

Январская программа фестиваля выходит под названием «Хорошие, плохие, злые». Как объясняют организаторы показов, тему вестерна и приключений навеяли громкие премьеры нового года — «Омерзительная восьмерка» и «Выживший». «Пионер» решил показать их выдающихся «предшественников» — пару классических вестернов, благодаря которым жанр и был возрождён.

«Хороший, плохой, злой» стал последним фильмом знаменитой «Долларовой трилогии» Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли, куда также вошли картины «За пригоршню долларов» (1964) и «На несколько долларов больше» (1965). Фильм оказал большое влияние на таких мастеров жанра, как Мартин Скорсезе, Джон Милиус, Джон Карпентер. Квентин Тарантино называл «Хорошего, плохого, злого» своим любимым фильмом.

«Дикая банда», по мнению критиков кино, сталаодной из знаковых картин Нового Голливуда. Преобразовав каноны жанра вестерн, Сэм Пекинпа изменил способ показа насилия на экране. На редкость высокий, зашкаливающий уровень убийств в фильме был воспринят многими как аллегория Вьетнамской войны с ее бессмысленной жестокостью.

«Интерес к жанру вестерна определяется тем, что он является исторически одним из самых популярных в кинематографе. Хотя мы всегда знаем, что ожидать: от набора привычных и узнаваемых архетипических ролей до «хэппи-энда», стандартных сюжетных схем. Белая шляпа должна принадлежать хорошему парню, а чёрная — плохому. Это образец доступного для всех приключенческого кино. Хотя сейчас можно говорить и о более сложных вариантах жанра: от «анти-вестерна» до «спагетти-вестерна» или даже многочисленных пародий на классический вестерн, в которых мы можем улыбнуться над «незыблемыми» законами жанра» — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кинообозреватель Дмитрий Тёткин.

Фильмы будут демонстрироваться с 35мм пленки или с DCP, на языке оригинала c русскими субтитрами.

За последние годы реставрация и перевыпуск классических фильмов стали одним из главных направлений работы современных киноинституций. Главные кинофестивали мира — Канны, Венеция, Берлин, Роттердам — ежегодно посвящают специальные программы знаменитым в прошлом, но часто забытым сегодня шедеврам мирового кино.

«Пионер» стал первым в России кинотеатром, который поддержал мировой тренд и стал регулярно показывать классику. В его стенах уже состоялись премьеры отреставрированных версий «Таксиста» Мартина Скорсезе, «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы, «В случае убийства набирайте М» Альфреда Хичкока, «Леопарда» Лукино Висконти, «Плетеного человека» Робина Харди.

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