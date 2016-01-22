Рыбинск, Ярославская область, 22 января, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Администрация города Рыбинска Ярославской области не будет брать на себя функцию технического заказчика по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации городского округа Денис Добряков. По мнению руководства города, дробление регионального фонда приведет к росту расходов на административные функции. Соответственно, меньше денег будет тратиться на сам ремонт.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2015 года Ярославская областная дума приняла поправки к закону, позволяющие муниципальным образованиям взять на себя часть функций областного фонда капремонта. Это было сделано после многочисленных нареканий к работе фонда. Массовый ремонт крыш начался только осенью, многие квартиры были затоплены дождем и тающим снегом.

Однако идея децентрализации капитального ремонта не нашла поддержки со стороны муниципальных властей региона. Сначала мэрия Ярославля заявила о том, что на функционирование собственной службы заказчика необходимо порядка 30 млн рублей в год, которые область не готова передать вместе с полномочиями. Власти областного центра отказались от функции технического заказчика капремонта.

Сходную позицию занял Рыбинск. По словам заместителя мэра города Дениса Добрякова, эффективность работы важнее собственнических амбиций. Городские власти предлагают региональному фонду более активную совместную работу.

«Были предложения о передаче муниципальному образованию функции технического заказчика. Мы с этим не согласны, потому что происходит увеличение штата. Надо понимать, что это все финансируется из средств собственников. В настоящий момент капитальный ремонт многоквартирных домов — полномочия субъекта Федерации. Имея большой кошелек на уровне региона, фонд может более эффективно заниматься этим вопросом, оказывать помощь наиболее нуждающимся домам. Фонду нужно научиться работать лучше, и мы готовы оказывать ему всю необходимую помощь: в определении перечня домов для ремонта и видов работ, в проведении собраний собственников, в контроле за качеством, сроками ремонта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Рыбинска Денис Добряков.