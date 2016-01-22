Берлин, 22 января, 2016, 09:42 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» считает недостоверными сообщения о переговорах с тренером «Баварии» Хосепом Гвардиолой по поводу его приглашения в Англию, сообщает ВВС.

freesoft.ru Манчестер Юнайтед

Хосеп Гвардиола тренирует «Баварию» с 2013 года. Под его руководством мюнхенский клуб дважды становился чемпионом страны, выиграл Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По окончании этого сезона Гвардиолу на этом посту должен сменить Карло Анчелотти, о чем уже объявлялось официально.

Пресса также сообщала о планах перехода Гвардиолы в «Челси» или «ПСЖ».