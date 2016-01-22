Киев, 22 января, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN, что следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) Киев ожидает в размере $7 млрд.

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Об этом сообщается в твиттере администрации президента Украины. Ранее глава государства заявлял, что транш будет получен в феврале.

Ранее представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявлял, что в МВФ пока не знают даты выделения Украине очередного транша финансовой помощи. По словам Райса, есть ряд «структурных фискальных проблем».

В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что именно МВФ является главным судьей реформ на Украине и без помощи МВФ украинской экономике не выжить. Еще в 2015 году Киев должен был получить третий и четвертый транши помощи от фонда.