Владивосток, 22 января, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Заявление Совета Федерации о необходимости установить жесткий курс рубля по отношению к американскому доллару не что иное, как популистское предположение, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM финансовый консультант, преподаватель ДВФУ Максим Кривелевич.

dezhur.com Рубль

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников объявил о необходимости зафиксировать курс доллара и других резервных валют. По мнению инициатора, исходя из реальной покупательной стоимости национальной валюты на внутреннем рынке, ее курс может составить около 40 рублей за доллар.

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«Это чисто популистская декларация, которая никогда не будет воплощена в жизнь. Потому что нельзя быть наполовину беременной. Надо определиться: у вас рынок и капитализм или у вас плановая экономика? Если вы пытаетесь эти вещи смешивать, то точно ничего не получится. Это мы уже проходили на разных товарах. Каждый раз введение какого-то отдельного курса для политически сознательных граждан заканчивалось формированием черного рынка», — считает Максим Кривелевич.

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