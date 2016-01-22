Каракас, 22 января, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Нефтяные компании Венесуэлы, Эквадора и Колумбии вынуждены продавать нефть ниже себестоимости, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в компаниях.

nnm.me Нефтяная вышка

Баррель колумбийской нефти марки Vasconia торгуется на отметке в $20 за баррель, в то время как ее добыча обходится в $22, заявили в крупнейшей частной нефтекомпании Колумбии Pacific Exploration and Production.

Венесуэльская марка Diluted Crude Oil (DCO) продается по $15 за баррель при себестоимости в $18. Ранее президент Эквадора Рафаэль Корреа заявлял, что эквадорская нефть также продается по цене ниже себестоимости.