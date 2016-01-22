Вашингтон, 30 июня, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Halo Infinite не станет последней игрой франшизы, даже если не понравится геймерам. Об этом заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 июня в рамках онлайн-трансляции портала IGN.

«Halo будет здесь через 10 лет. Является ли Infinite решающим фактором в том, выживет ли она (франшиза — ИА REGNUM) так долго? Абсолютно нет», — сказал Спенсер. Когда руководителя игрового подразделения Microsoft спросили о том, разовьёт ли Halo Infinite франшизу или «уничтожит» её, он отметил, что никогда не думал о серии Halo подобным образом.

Глава Xbox обратил внимание, что франшиза Halo имеет такие историю, фанатскую базу и лор (история вселенной), что в будущем никуда не исчезнет. «Мы не принимаем это как должное, но я твердо убежден в том, что это правда», — заявил Спенсер.

Ранее в сети появилась новая информация о дате релиза Halo infinite. Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что игра может выйти в период между 8 и 15 ноября 2021 года.