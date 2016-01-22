Шарапова прошла в четвертый круг Аustralian Open
Канберра, 22 января, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова 22 января в упорном поединке с американкой Лорен Дэвис завоевала право выступления в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в Сиднее. Счёт встречи — 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.
ausopen.com
Мария Шарапова
В карьере Шараповой это 600-я победа.
Следующая соперница Шараповой — швейцарская спортсменка Белинда Бенчич, обыгравшая украинку Катерину Бондаренко.
Шарапова посеяна на турнире под пятым номером, Бенчич — под 12-м.
Общий призовой фонд турнира — 44 млн долларов.