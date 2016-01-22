Канберра, 22 января, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова 22 января в упорном поединке с американкой Лорен Дэвис завоевала право выступления в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в Сиднее. Счёт встречи — 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.

ausopen.com Мария Шарапова

В карьере Шараповой это 600-я победа.

Следующая соперница Шараповой — швейцарская спортсменка Белинда Бенчич, обыгравшая украинку Катерину Бондаренко.

Шарапова посеяна на турнире под пятым номером, Бенчич — под 12-м.

Общий призовой фонд турнира — 44 млн долларов.