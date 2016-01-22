Бразилиа, 22 января, 2016, 08:44 — ИА Регнум. В 2015 году в Бразилии было сокращено более 1,5 млн официально зарегистрированных рабочих мест. По сравнению с 2014 годом, количество рабочих мест сократилось на 3,74%, передает Agencia Brasil.

brasilpost.com.br Безработные бразильцы с трудовыми книжками

Среди секторов, которые наиболее пострадали от сокращения занятости — обрабатывающая промышленность и гражданское строительство. Они потеряли более 600 тыс. и 400 тыс. рабочих мест соответственно.

Единственный сектор, в котором наблюдался рост занятости — сельскохозяйственный, в 2015 году там стало на 10 тыс. рабочих мест больше, чем в предыдущем. По мнению министра труда Мигеля Россетто, показатели 2015 года худшие с 1992 года.

Данные министерства показывают, что уровень официальной занятости сократился во всех основных регионах страны. В Сан-Паулу — городе, который лидировал в создании рабочих мест — произошло самое заметное сокращение занятости: стало почти на 500 тыс. меньше рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в докладе Международной организации труда (МОТ) Бразилия упоминалась как наиболее пострадавшая в 2015 году от роста безработицы страна Латинской Америки. МОТ также отмечала тенденцию к увеличению числа рабочих мест, требующих низкой квалификации.