Мадрид, 22 января, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Встреча баскетболистов ЦСКА в испанской Витории с местным клубом «Лабораль Кутча» в четвертом туре ТОП-20 Евролиги завершилась поражением армейцев со счётом 71:81, сообщает «Чемпионат».

cskabasket.com Матч ЦСКА против «Лабораль Кутча»

Соперники вырвали победу у ЦСКА в заключительной части матча. Среди армейцев отличился серб Милош Теодосич, набравший 18 очков.

Это их второе поражение в рамках турнира.

Следующим соперником армейцев 28 января станет немецкий клуб «Брозе Баскетс».