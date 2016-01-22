ЦСКА проиграл «Лабораль Кутча»
Мадрид, 22 января, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Встреча баскетболистов ЦСКА в испанской Витории с местным клубом «Лабораль Кутча» в четвертом туре ТОП-20 Евролиги завершилась поражением армейцев со счётом 71:81, сообщает «Чемпионат».
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Матч ЦСКА против «Лабораль Кутча»
Соперники вырвали победу у ЦСКА в заключительной части матча. Среди армейцев отличился серб Милош Теодосич, набравший 18 очков.
Это их второе поражение в рамках турнира.
Следующим соперником армейцев 28 января станет немецкий клуб «Брозе Баскетс».