Пекин, 22 января, 2016, 08:32 — ИА Регнум.

Социологический институт Хужунь опубликовал результаты последнего исследования, направленного на изучение популярности брендов в Китае. В опросе приняли участие 458 женщин, состояние которых составляет не менее 10 млн юаней ($1,53 млн).

hotwalls.ru Бренд Chanel

В результате проделанной работы социологи установили, что наибольшей популярностью в Китае пользуются ювелирные украшения, дорогая электроника и брендовая одежда. В список 10 самых популярных брендов вошли 2 производителя электроники: Samsung занял 10-е место, Apple замыкает тройку лидеров. Обеспеченные женщины из КНР предпочитают украшения от ведущих мировых ювелирных домов.

Итальянский ювелирный бренд Bulgari занял 9-е место, на 5-й строчке расположился Tiffany & Co, строчкой выше — Cartier, пишет «Чжунго жибао».

В список вошли 5 брендов одежды: Dior, Gucci, Hermes, Louis Vuitton и Chanel. Louis Vuitton и Chanel заняли второе и первое место в списке соответственно. За эти бренды проголосовали более 18% опрошенных женщин.