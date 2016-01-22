Москва, 22 января, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует потратить на антикризисные меры в 2016 году более 400 млрд руб., соответствующее решение было принято на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

government.ru Совещание правительства

По их словам, решение о необходимости разработки нового пакета антикризисных мер принималось «стремительно» — ранее никаких специальных действий предпринимать не планировалось.

Работа в правительстве идет по двум направлениям. Первое — подготовка антикризисного плана, оценивается в 200 млрд руб., второе (220 млрд руб.) — это поддержка отдельных отраслей экономики.

Уточняется, что из 400 млрд руб. Минфин планирует согласовать половину. Официально эту тему Минфин не комментирует.