Сеул, 22 января, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила 22 января, что региональные державы должны встретиться без участия КНДР и обсудить ядерное разоружение Северной Кореи, сообщает Associated Press.

Вениамин Брискин. Американская щука и корейская наука. 1952

Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР, участниками которых были Северная и Южная Корея, США, Китай, Россия и Япония, не проводились с декабря 2008 года, с тех пор Пхеньян провел три испытания ядерного оружия, в том числе 6 января текущего года.

По словам президента Южной Кореи, пришло время искать иные пути разрешения ситуации с ядерной программой КНДР, как например, предложение провести пятисторонние переговоры без участия Северной Кореи.

«В прошлом шестисторонние переговоры являлись важным инструментом разрешения вопроса ядерной программы Северной Кореи посредством диалога. Однако вопрос об их эффективности нельзя не поднять, если данная ситуация — то есть полное отсутствие переговоров — продолжится», — заявила Пак Кын Хе.