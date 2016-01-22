Всех безбилетников предложили штрафовать по единому тарифу
Москва, 22 января, 2016, 08:05 — ИА Регнум. За проезд без билета в общественном транспорте по России предложено взимать штрафы согласно единому тарифу. Министерство транспорта России намерено установить единые штрафы для безбилетников по всей стране, пишут «Известия».
Минтранс пришёл к такому решению после ознакомления с результатами мониторинга законодательства субъектов РФ. Оказалось, что не во всех регионах страны действует система штрафов за безбилетный проезд: в 22 из 85 российских регионов её нет. В других областях штрафы взимаются, причём ценовой диапазон составляет от 20 рублей до 1 тыс. рублей.
«В настоящее время в 63 из 85 субъектов РФ в соответствии с принятыми региональными кодексами об административных правонарушениях установлена административная ответственность за безбилетный проезд», — говорится в сообщении.
Для упорядочения взимания штрафов с безбилетников Минтранс намерен внести поправки в действующее законодательство, согласно которым или будет установлена ответственность за проезд без билета в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ, или размеры штрафов будут закреплены в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».