Москва, 22 января, 2016, 08:05 — ИА Регнум. За проезд без билета в общественном транспорте по России предложено взимать штрафы согласно единому тарифу. Министерство транспорта России намерено установить единые штрафы для безбилетников по всей стране, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход через турникеты в московском метрополитене

Минтранс пришёл к такому решению после ознакомления с результатами мониторинга законодательства субъектов РФ. Оказалось, что не во всех регионах страны действует система штрафов за безбилетный проезд: в 22 из 85 российских регионов её нет. В других областях штрафы взимаются, причём ценовой диапазон составляет от 20 рублей до 1 тыс. рублей.

«В настоящее время в 63 из 85 субъектов РФ в соответствии с принятыми региональными кодексами об административных правонарушениях установлена административная ответственность за безбилетный проезд», — говорится в сообщении.

Для упорядочения взимания штрафов с безбилетников Минтранс намерен внести поправки в действующее законодательство, согласно которым или будет установлена ответственность за проезд без билета в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ, или размеры штрафов будут закреплены в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».