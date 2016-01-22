Москва, 22 января, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков прокомментировал совещание банкиров в ЦБ РФ, прошедшее вечером 21 января. Он отметил, что это было не экстренное совещание, а плановое, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральны банк России

По его словам, никакого драматизма нет. Совещание было посвящено теме активного кредитования экономики. «Есть нюансы с соблюдением формальных нормативов, связанных с валютными активами. Но это такая, решаемая проблема, её сейчас мониторят», — пояснил Аксаков.

Кроме того, ЦБ заверил банкиров, что с точки зрения ликвидности и капитала ситуация стабильна и контролируема, сообщает РСН. Также не следует ожидать и льготного курса валюты для банков.

Совещание в Центробанке провел первый зампред организации Алексей Симановский. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что ЦБ РФ созвал банкиров на экстренное совещание из-за обвала курса рубля.