На Восточное побережье США обрушились обильные снегопады
Вашингтон, 22 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Обильные снегопады обрушились на Восточное побережье США, из-за чего на дорогах появились пробки, а также отменены многие авиарейсы, сообщает ABC News.
vosizneias.com
Снегопад в США
Во многих штатах США власти уже объявили и планируют ввести чрезвычайное положение, в том числе в штатах Вашингтон, Мэриленд, Виржиния, Пенсильвания, Северная Каролина и Теннесси.
Уже отменено более 900 внутренних и международных авиарейсов, предполагается, что от непогоды пострадают по крайней мере 200 тыс. путешественников.