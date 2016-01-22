Вашингтон, 22 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Обильные снегопады обрушились на Восточное побережье США, из-за чего на дорогах появились пробки, а также отменены многие авиарейсы, сообщает ABC News.

vosizneias.com Снегопад в США

Во многих штатах США власти уже объявили и планируют ввести чрезвычайное положение, в том числе в штатах Вашингтон, Мэриленд, Виржиния, Пенсильвания, Северная Каролина и Теннесси.

Уже отменено более 900 внутренних и международных авиарейсов, предполагается, что от непогоды пострадают по крайней мере 200 тыс. путешественников.