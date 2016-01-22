Москва, 22 января, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Американский финансист Джордж Сорос в интервью агентству Bloomberg заявил, что России хватит имеющихся международных резервов на «пару лет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос (фрагмент)

По его словам, Россия находится в очень слабой позиции. «Но у них достаточно резервов. Их хватит на пару лет», — считает финансист.

Сорос также отметил усилия по минимизации негативных последствий экономической ситуации президента РФ Владимира Путина и российских финансовых специалистов.

Сорос пояснил, что самым сложным для России годом может стать 2017 год, так как к этому времени резервов останется «совсем мало».

По его мнению, российский бюджет необходимо будет «урезать», что плохо скажется на популярности Путина у населения.