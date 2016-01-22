Москва, 22 января, 2016, 03:18 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом Eutelsat 9B («ЮтелСат-9Б»), запланированный на 28 января, перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на логистику доставки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса.

vk.com/roscosmos Байконур

В настоящее время подготовка ракеты-носителя в монтажно-испытательном комплексе продолжается. Подчёркивается, что «никаких технических неисправностей во время подготовки ракеты-носителя и космического аппарата не выявлено».

Запуск с космодрома «Байконур» назначен на 01:02 мск 30 января.

Мощный телекоммуникационный космический аппарат связи Eutelsat 9B, изготовленный Airbus Defense and Space на базе платформы Eurostar E3000, предназначен для цифрового телевещания и передачи данных на территории Скандинавии и стран Балтии.

В соответствии с контрактом дочерней компании Космического центра имени Хруничева International Launch Services и французского оператора спутниковой связи Eutelsat Communications, который был заключён в октябре минувшего года, в период с 2016 по 2023 год с космодрома «Байконур» должно быть осуществлено несколько пусков ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками Eutelsat.