Петропавловск-Камчатский, 22 января, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Первые больные гриппом H1N1, больше известным как свиной, появились на Камчатке. На этой неделе (18−24 января) госпитализировали уже 21 человека, хотя еще на прошлой неделе гриппа на полуострове не было, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Среди госпитализированных трое детей и 18 взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения края.

«Все больные госпитализированы, имели среднюю степень тяжести. Тяжелых и атипичных форм гриппа и вирусных пневмоний не зарегистрировано», — сказали в ведомстве, уточнив, что никто из госпитализированных не делал себе прививок от гриппа прошлой осенью.

Власти и врачи призывают жителей Камчатки при малейших симптомах заболевания обращаться к врачу. При болезни не выходить из дома на работу или учебу и ограничить круг общения, чтобы не заражать окружающих. Медики советуют принимать антивирусные препараты и не забывать про народные методы профилактики — лук, чеснок, чай с малиной или медом.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав и Роспотребнадзор Камчатки еще 19 января сообщали, что в крае нет гриппа, а уровень заболеваемости ОРВИ не превышал эпидемиологический порог. Однако в Минздраве сразу оговорились, что регион все же готовится к возможной эпидемии.

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«В целом лечебно-профилактические организации края готовы к эпидсезону, обеспечены материальными ресурсами, транспортом, аппаратурой, создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств», — сказала замминистра здравоохранения края Марина Волкова.