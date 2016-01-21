Каир, 22 января, 2016, 02:21 — ИА Регнум. В столице Египта обезврежены ещё два взрывных устройства после взрыва в квартире одного из жилых домов, жертвами которого стали десять человек, передаёт агентство Reuters.

David Stanley Улочки Каира

Как сообщается, одна из бомб была заложена на территории торгового центра Cairo Mall на улице Харам. Второе взрывное устройство обнаружили рядом с расположенной неподалёку гостиницей Mena House.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января в Каире произошёл взрыв в квартире жилого дома в районе Гиза вблизи улицы Харам, ведущей к пирамидам. Силовыми структурами было установлено, что квартира использовалась членами запрещённой в стране организации «Братья-мусульмане» для изготовления и складирования самодельных бомб.

После штурма квартиры одна из бомб сдетонировала при попытке её разминирования. Жертвами взрыва стали десять человек — семеро полицейских и трое гражданских лиц, ещё до 23 человек получили ранения.