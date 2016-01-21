Петропавловск-Камчатский, 22 января, 2016, 02:03 — ИА Регнум. На Камчатке против сотрудников управления жилищным фондом мэрии Петропавловска, которые купили две непригодные для жилья квартиры для сирот и потратили на это 4,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Чиновников подозревают в халатности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

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По ее словам, в прошлом году чиновники приобрели квартиры — одну в аварийном доме, а вторую — в доме, который стоит в программе сейсмоусиления. «По закону квартира для этой категории граждан должна находиться в доме, не имеющем значительного износа либо признанном аварийным, ветхим и непригодным для проживания. Кроме того, в условиях Камчатского края жилье должно иметь уровень сейсмостойкости не менее 9 баллов», — пояснила собеседник агентства.

В мэрии Петропавловска-Камчатского корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в общей сложности в прошлом году для сирот было куплено 85 квартир, и бюджет потратил на это более 160 миллионов рублей. «На 67 квартир уже заключены договоры социального найма, на другие документы пока в стадии заключения», — сказали в администрации города, отметив, что в 2014 году квартиры получили 80 сирот, а в 2013-м — 99.

Тем временем в прокуратуре Камчатки корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не все дети-сироты торопятся получить ключи от своих квартир. «По краю мы сейчас ищем 9 человек из этой категории, а в Петропавловске троих. Всем им квартиры уже куплены, но самих сирот ищем», — сказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.