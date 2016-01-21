Киев, 22 января, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Украины получит нелетальную военную помощь о стран НАТО в конце первого — начале второго квартала текущего года. Об этом 21 января завил начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко на заседании военного комитета альянса в Брюсселе, сообщает украинский «5 канал».

acasatv.ro Нелетальное оружие

По словам, речь идет, в частности, о поставках средств связи, приборов наблюдения, медицинских средств.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее представитель Минобороны США подполковник Мишель Балданса не исключила возможности поставок вооружения Украине в текущем году.

«Министерство обороны остаётся в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, чтобы определить наши дальнейшие шаги по сотрудничеству в оборонной сфере», — заявила Балданза журналистам.