Вашингтон, 22 января, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о прекращении программы безвизового въезда в страну для лиц, посещавших Иран, Ирак, Судан и Сирию за период с марта 2011 года. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Министерства внутренней безопасности США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

galaxyattestation.com Печать

Кроме того, возможности безвизового въезда лишаются граждане стран-участниц программы, которые имеют также второе гражданство Иран, Ирак, Судана и Сирии.

Подчёркивается, что указанные категории граждан по-прежнему имеют права въезда в США и могут обращаться за получением визы на общих основаниях.

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, отвечая в ходе брифинга на вопросы журналистов, пояснил, что данная мера связана с угрозой со стороны террористической группировки «Исламское государство» и боевиков, которые с ней связаны.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре в США был одобрен законопроект, предусматривающий ужесточение правил безвизового въезда на территорию страны для граждан 38 государств, с которыми у Соединённых Штатов заключены соглашения о безвизовом режиме.

Президент США Барак Обама, выступая 7 декабря с обращением к нации, посвящённом угрозе терроризма и вопросам безопасности, сообщил, что дал поручение ведомствам пересмотреть программу безвизового режима, в рамках которой смогла прибыть в страну террористка, участвовавшая в атаке в калифорнийском городе Сан-Бернардино.