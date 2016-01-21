Москва, 22 января, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Задержанные управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в ППУ «Красная Горка» десятки тонн продовольственной контрабанды, прибывшие из Белоруссии, уничтожены. Об этом 21 января проинформировала пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабандисты

«20 января в Смоленской области на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в соответствии с нормами Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза по решению собственника проведено уничтожение 75 тонн различных овощей и фруктов, прибывших из Республики Беларусь в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов Марокко», — проинформировало российское ведомство.

В официальном сообщении сказано: «Экспортером во всех случаях явилось ООО «Белтаможсервис».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января пресс-служба Россельхознадзора проинформировала о крайней обеспокоенности ситуацией с поставками подкарантинной продукции молдавского производства в Россию через территорию Белоруссии. Созданный в 2014 году по распоряжению Александра Лукашенко «белорусский продовольственный оффшор» помогает предприятиям Союзного государства насыщать российский рынок контрабандой.