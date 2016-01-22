Великий Новгород, 22 января, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Возвращение ресторана «Детинец» — это первая мера, необходимая для развития туризма в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила менеджер турфирмы «Волхва» Ирина Ильина в интервью газете «Новгород».

pryamayarech.ru Вывеска у входа в ресторан «Детинец» — уже история

Муниципальный еженедельник 21 января вышел в свет с темой номера, посвящённой проблеме повышения привлекательности Великого Новгорода для туристов и, как отмечает автор публикации Людмила Соколова, об исчезнувшем с туристической карты города «Детинце» говорили все её собеседники без исключения.

«Раньше «визитной карточкой» был «Детинец». И много минусов снималось из-за него», — отметила генеральный директор турагентства «Сервис-тур» Тамара Козлова. На сегодня такого яркого бренда, как заявили собеседники издания, у города нет. Руководители турфирм отмечали, что, в целом, Великий Новгород нравится гостям, нареканий никто не высказывает, только пожелания. «Какие? — «Спрашивают «Детинец» — от этого никуда не уйти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ресторанный комплекс «Детинец» работал в Новгороде 41 год — с 1968 года. Ресторан располагался одновременно в Покровской башне и церкви Покрова в Новгородском кремле — этот факт и стал официальной причиной его закрытия в ноябре 2009 года. При этом, по первоначальной версии, ресторан закрыли якобы из-за невыполнения предписаний Госпожнадзора после трагедии в «Хромой лошади» в Перми. Губернатор Новгородской области Сергей Митин спустя два года после закрытия ресторана предложил новгородским журналистам «навсегда поставить точку» в обсуждении вопроса о судьбе «Детинца» и заявил, что ресторан «был позором нашего города».

В феврале 2013 года помещения Покровской башни и церкви Покрова Богородицы в Новгородском кремле передали Русской православной церкви в безвозмездное пользование. Власти неоднократно заявляли о намерении открыть новый ресторан русской кухни в одной из пустующих башен Кремля, но до сих пор эти планы не осуществились.

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