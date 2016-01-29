Варшава, 29 января, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Выслушав заявления польских министров и мнения экспертов, редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский поделился своими выводами о возможностях российско-польского урегулирования.

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Момент для перезагрузки действительно подходящий. Новые люди в руководстве Польши — чем не повод попробовать начать с «чистого листа»?

Если заокеанские патроны на время или навсегда потеряли интерес к Польше как антагонисту России в регионе, пришло время подумать о себе самим. Ведь, как мы помним из истории, дружба русских с немецким миром — неважно, с Пруссией или Австрией — ничем хорошим для поляков не заканчивалась.

Только вот, видимо, на роду написано двум братским славянским народам конкурировать за одни и те же рынки сбыта и за одних и тех же торговых партнеров. 300 лет назад конкурировали за Европу, а теперь, судя по всему, будем биться за Китай и Иран. Что оптимизма по части нормализации отношений не добавляет.

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский