Рыбинск, Ярославская область, 21 января, 2016, 23:09 — ИА Регнум. 20 января в Рыбинске Ярославской области прошли дебаты участников предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Их победитель получит поддержку партии на мартовских выборах главы города.

В этом этапе праймериз приняли участие четыре человека — заместитель главы городской администрации Денис Добряков, депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов, сотрудник учреждения культуры Сергей Тришин и юрист Виктор Тупицын.

Зал общественно-культурного центра был переполнен. Часть кресел была занята задолго до начала дебатов. Основное внимание было приковано к противостоянию двух главных претендентов — Денису Добрякову и Владимиру Денисову. Им же было задано наибольшее число вопросов после того, как участники дебатов выступили со вступительной речью.

К сожалению надо отметить, что вопросов по существу предвыборных программ кандидатов было не много. Среди собравшиеся явно выделялись представители избирательных групп и провокационные вопросы-заготовки не заставили себя ждать. Владимира Денисова спрашивали о его семейных скандалах, Дениса Добрякова — о его работе в Севастополе.

Кандидаты не оправдали надежд ожидающих «жаренного» — их ответы были аргументированы и лаконичны.

Денисов заверил собравшихся, что «всё это ложь», а Добряков спокойно объяснил принципы взаимоотношений во власти.

«Все решения, в том числе и об отъезде на работу в Севастополь, я принимал и принимаю самостоятельно. Приглашение поступило от губернатора Сергея Меняйло. Потом его же распоряжением я был уволен. И я не скрываю этого. Произошло это по причине моего отношения к той работе, на которой я находился и нахожусь сейчас. Когда встал вопрос о том, что через совесть нужно переступить, я этого не сделал. И стал неудобен», — сказал Денис Добряков.

В адрес заместителя мэра Рыбинска из зала также прозвучали обвинения в использовании административного ресурса, в частности, через крупные рыбинские предприятия.

«А я и не отрицаю, что знаком со многими руководителями предприятий. И мне приятно, если они лично оказывают мне поддержку. Базис города Рыбинска — это крупные промышленные предприятия. Именно их мы должны благодарить, что у нас есть основная доля нашей доходной части бюджета. Я это декларирую и говорю об этом постоянно и публично. Нельзя забывать, что есть такое промышленность для Рыбинска. Нельзя её заменить ничем», — сказал, отвечая на вопрос, Денис Добряков.

В итоге, стало совсем не понятно, зачем были нужны такие дебаты: две группы сторонников ни на йоту не поменяли своего мнения, программ развития Рыбинска, как таковых, озвучено не было, а банальные провокационные вопросы получили подготовленные и взвешеные ответы.

Итоги праймериз в Рыбинске станут известны уже 25 января.

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