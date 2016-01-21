Киев, 21 января, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Украина не получит очередной миллиард долларов кредитных гарантий от США, если не уйдет в отставку генеральный прокурор Виктор Шокин. Об этом, по информации издания «Зеркало недели», украинской власти заявили в Госдепартаменте США.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР «Утром — деньги, вечером — стулья»

Согласно источнику издания, об этом было заявлено во время визита в США заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, а также антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

В Вашингтоне ранее заявляли о готовности предоставить Украине кредитные гарантии на миллиард долларов. Но окончательного решения по этому поводу пока не принято.

В то же время «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники сообщает о том, что в команде президента готовы отправить в отставку Виктора Шокина в случае, если одновременно с ним уйдет и ставленник премьера — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Однако в команде премьер-министра на такой размен пока не готовы, отмечает издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Украина и США подписали соглашение о предоставлении Украине миллиарда долларов кредитных гарантий. Однако выделение гарантий напрямую привязано к сотрудничеству Киева с МВФ и к успехам в борьбе с коррупцией. До этого посол США на Украине Джеффри Пайетт неоднократно заявлял о необходимости отставки Шокина, однако президент Порошенко парировал. что в этом нет необходимости, поскольку у генпрокурора забрали значительную часть его полномочий.