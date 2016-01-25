Лукашенко доложили об усилении пограничного контроля со стороны России
Белоруссия, 18 января, 2010, 17:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии
"Если мы строим единое таможенное пространство, имеем Союзное государство, и с одной стороны происходят подобные действия, то это ненормально", - подчеркнул Лукашенко. В конце ноября Россия, Казахстан и Белоруссия договорились о создании Таможенного союза. Он официально начнет существование 1 июля 2010 года, тогда же будет снят таможенный контроль на российско-белорусской границе, а через год - на российско-казахстанской. Между тем с 1 января 2010 года уже вступил в силу единый таможенный тариф.