Богота, 21 января, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос помиловал 17 партизан из FARC-EP (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа), отбывавших наказание в тюрьмах Боготы. Это стало «жестом доверия» в ответ на просьбу руководства FARC-EP и еще одним шагом к примирению в рамках мирных переговоров в Гаване, сообщает El Tiempo. Условием освобождения было то, что помилованные не будут вновь принимать участие в деятельности FARC-EP. Однако, как пишет El Espectador, четверо освобожденных намерено направиться к Гавану и присоединиться там к переговорной группе по мирному урегулированию.

Уличный бой. Богота. Колумбия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад руководство FARC-EP обратилось к предложением к правительству Колумбии с просьбой освободить из тюрем повстанцев и общественных деятелей, у которых есть проблемы со здоровьем. Как заявил глава переговорной группы со стороны FARC-EP на переговорах в Гавне Иван Маркес, «это было бы мерой укрепления доверия в мирном процессе между двумя сторонами, который идет с 2012 года на Кубе», сообщает La Rdio del Sur.

Кроме того, Маркес призвал к улучшению содержания в местах лишения свободы «борцов за свободу» и тех, кто обвиняется либо уже осужден за сотрудничество с повстанцами, комментирует TeleSur.