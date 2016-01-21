Симферополь, 21 января, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования в Херсонской области Украины — непосредственно у российской границы — возбудили следственные органы УФСБ Крыма.

rusvesna.su Ленур Ислямов

«По факту создания незаконного вооруженного формирования на территории Херсонской области, о котором говорил Ислямов, прокуратурой республики были направлены материалы в следственные органы УФСБ по Крыму. Сегодня принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам части 1 статьи 208 УК РФ», — сообщила ТАСС прокурор республики Наталья Поклонская.

Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 21 января, стало известно о том, что Ленур Ислямов, бывший вице-премьер Крыма и один из организаторов блокады полуострова, объявлен в федеральный розыск. Ислямов уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного ранее УФСБ по факту подрыва опор ЛЭП в Херсонской области Украины, приведшего к блэкауту в Крыму.

Ислямов ранее заявлял о создании близ российско-украинской границы в Херсонской области Украины вооруженного крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.