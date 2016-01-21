Лима, 21 января, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Федерация работников водоснабжения и канализации Перу (FENTAP) объявила всеобщую двухдневную забастовку против готовящейся правительством приватизации питьевой воды в Лиме. Об этом объявил депутат парламента, представитель левых сил Мануэль Даммерт. Генеральный секретарь FENTAP Луис Изарра, в свою очередь, отметил, что работники не согласны с приватизацией, потому как вода станет дороже и в бедных кварталах, где проживают 700 тысяч жителей перуанской столицы, станет сказываться нехватка воды, что также приведет к проблемам в канализации. Он привел в пример провал программы приватизации воды в городе Тумбес, на крайнем севере перуанского побережья, где тарифы выросли непомерно, а охват населения снизился с 82,7 до 80,22%, сообщает Prensa Latina.

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«Город Лима находится в зоне субтропиков, и влажность воздуха здесь составляет 98%. Но при этом в городе за год выпадает всего 33 см дождя, и обычна ситуация, когда нет осадков в течении месяца», — комментирует Vodainfo. Высокий уровень влажности, с практически полным отсутствием осадков, несмотря на то, что город расположен на 12-м градусе южной широты и почти на уровне моря, определяется влиянием холодного океанического течения Гумбольда, идущего из Антарктиды, близостью Анд и тропической широтностью.

Отметим, что в Перу дождь, в отличие от России, не является доброй приметой, а напротив, указывает на приближающееся землетрясение или другие природные катаклизмы. При такой ситуации население постоянно испытывает нехватку питьевой воды. И зачастую перуанцы вынуждены брать воду из загрязненных источников.

Несколько лет назад ученые перуанского Университета машиностроения и технологий (UTEC) совместно с маркетинговым агентством Mayo Draft DCB даже разработали специальные рекламные щиты, способные собирать влагу из воздуха путем конденсации и превращать ее в питьевую воду. За три месяца использования щитов, собирающих воду, они собрали для жителей Перу 9,5 тысячи литров воды, комментирует Vodainfo.