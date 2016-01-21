Санкт-Петербург, 21 января, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2015 года увеличился на 5,7% по сравнению с 2014 годом и составил 676,7 млн тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации морских торговых портов России.

ngnovoros.ru Порт Новороссийск

Перевалка экспортных грузов выросла на 7,7% до 539,1 млн тонн. В 2015 году российские порты сократили перевалку импортных грузов на 23,3% до 33,3 млн тонн. Транзитных грузов было перевалено 48,2 млн тонн (+1,2%), каботажных — 56,1 млн тонн (+15,6%).

Объём перевалки сухогрузов составил 312,2 млн тонн (+5,3%), в том числе: угля — 123,2 млн тонн (+6,0%), зерна — 34,4 млн тонн (+15,1%). Контейнерооборот сократился на 14,4% до 40,1 млн тонн.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 6% и составила 364,5 млн тонн. Объёмы сырой нефти составили 202,1 млн тонн (плюс 8% к прошлогодним показателям), нефтепродуктов — 146 млн тонн (+3,7%).

Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют по динамике роста грузооборота. Морские гавани бассейна перевалили 232,9 млн тонн грузов, что на 10,2% больше по сравнению с показателями 2014 года. Перевалка сухогрузов увеличилась до 98,4 млн тонн (+21,4%), наливных — до 134,5 млн тонн (+3,2%).

Грузооборот портов Балтийского бассейна в 2015 году вырос на 3,2% и составил 230,7 млн тонн. Объёмы сухогрузов сократились на 2,2% до 87,8 млн тонн. Перевалка наливных грузов составила 142,9 млн тонн (+6,9%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 171 млн тонн (+5,2%), из них сухогрузов — 98 млн тонн (+1%), наливных грузов — 73 млн тонн (+11,3%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 35,4 млн тонн грузов, что на 1% больше грузооборота 2014 года. Порты Каспийского бассейна сократили перевалку на 15,8% до 6,7 млн тонн грузов.

Напомним, что в 2014 году грузооборот морских портов России (с учётом морских портов Крыма) составил 623,4 млн тонн, что на 5,7% больше по сравнению с 2013 годом.