Москва, 21 января, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации утверждает, что резкое падение российского рубля под давлением дешевеющей нефти не может быть продолжительным. Об этом сегодня, 21 января, заявила журналистам помощник министра экономического развития Елена Лакшина.

Дарья Антонова ИА REGNUM График

«Такое резкое падение курса рубля не может быть продолжительным. По-видимому, уже в ближайшие дни мы увидим коррекционное движение», — осторожно заявила Лакшина.

Она также добавила, что Минэкономразвития не будет корректировать прогноз по среднегодовому курсу доллара, который сейчас составляет 63,3 рубля.

ПО состоянию на 21:00 доллар США на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) стоит 82,52 рубля, евро — 89,52 рубля.