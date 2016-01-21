Ростов-на-Дону, 21 января, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции вместе с сотрудниками ФСБ задержали на станции «Ростов-Главный» пенсионера с несколькими килограммами черной и красной икры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 21 января, в отношении горожанина заведено уголовное дело.

Andrew Kuznetsov Чёрная икра

63-летнему мужчине грозит срок за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. У фигуранта уголовного дела правоохранители изъяли 2 кг черной икры — икре рыб осетровых пород, занесенных в Красную книгу. В саквояже находилось и 16,5 кг красной икры рыб лососевых пород. Как установлено, товар ростовчанин перевозил в почтовом вагоне пассажирского поезда сообщением Иркутск-Кисловодск.

Больше никаких подробней не сообщается. По данному факту проводится расследование.