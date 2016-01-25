Москва, 25 января, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданное заявление, из которого следует, что МИД поддерживает усилия по распространению принципов устойчивого развития на территории России, но категорически не согласен с попытками подорвать суверенитет России с помощью этих принципов. Что означает это странное заявление, анализировал постоянный автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Давно известно, что проведение в жизнь концепции устойчивого развития, разработанной еще в 1970-х годах и сохранение суверенитета стран, в которых это «устойчивое развитие» продвигают — вещи несовместные.

Это отражено во всех международных документах, связанных с «устойчивым развитием», так как идея подрыва суверенитетов была заложена в «принципы устойчивого развития» изначально. Так, например, в Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей среде и развитию государства обязываются сокращать «нежизнеспособные» модели производства и потребления и поощрять «соответствующую» демографическую политику, то есть тем странам, которые встанут на путь «устойчивого развития», навязываются модели поведения, связанные с политикой «четырех Д» — деиндустриализацией, депопуляцией, десоциализацией и десуверенизацией.

Таким образом, «принципы устойчивого развития» и утрата суверенитета — это комплект, который можно либо целиком принять, либо целиком от него отказаться, то есть — отказаться от принципов «устойчивого развития» и от соответствующих международных обязательств. Что хотел сказать Сергей Лавров? Автор ИА REGNUM делает вывод, что заявление министра — это своеобразный сигнал SOS, свидетельствующий о том, что ситуация зашла в тупик, выхода из которого не просматривается. Похоже, наступает «момент истины» — придется делать выбор между сохранением суверенитета России и «устойчивым развитием» в сторону внешнего управления.

Подробности читайте здесь: Момент истины МИД РФ: капитуляция или сброс балласта?..

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