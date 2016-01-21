Магас, 21 января, 2016, 19:46 — ИА Регнум. На севере Ингушетии сегодня, 21 января, в 02:31, произошло землетрясение. Его эпицентр находился в 15 км севернее города Карабулак. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра, магнитуда сейсмособытия составила 3,4 балла.

Michal Vogt Ингушетия

Сведений о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, в МЧС по региону не приводят.

Землетрясения в субъектах СКФО не редкость. Так, в Ингушетии в феврале прошлого года были зарегистрированы подземные толчки в Сунженском районе республики. Магнитуда сейсмособытия составила 2,9 балла. В апреле землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от села Пседах в Малгобекском районе.

В результате землетрясения, случившегося в Ингушетии 11 октября 2008 года, в нескольких населенных пунктах республики пострадали здания, построенные в 20−30-х годах прошлого века в городах Малгобек, Карабулак и в некоторых селах Сунженского района. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3,5−4 по шкале Рихтера. В результате землетрясения никто из жителей республики тогда не пострадал.