Москва, 21 января, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отменила свой визит на Международный экономический форум в Давосе. Эту информацию подтвердила пресс-служба Центробанка.

World Trade Organization Эльвира Набиуллина на Министерской конференции ВТО. 2011 год

Ранее официальный представитель ВЭФ сообщил, что Набиуллина отменила свою поездку в Давос.

«Час назад нам стало известно, что Эльвира Набиуллина отменила свой визит на форум», — заявил представитель ВЭФ журналистам.