Минск, 21 января, 2016, 18:34 — ИА Регнум. После новогодних праздников курс белорусского рубля продолжил падение и 21 января завоевал новый антирекорд — в обменниках за $1 просят 22,2 тысячи «зайчиков», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Белорусские рубли

В середине января Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам ограничить свою маржу при обменных операциях скромными 2% от курса, установленного госрегулятором. Рекомендация, как и во время валютного кризиса зимой 2014/2015 гг, формально является всего лишь рекомендацией, однако даже в такой форме фактически является директивой и противоречит заявлениям о якобы свободном кусообразовании.

Так как рекомендация госрегулятора не подлежала публикации, то правомерно предположить, что строителями «рыночного социализма» расчёт был сделан на психологический фактор. Немаловажно и то, что рекомендация сочеталась с обеспечением обменных пунктов банков достаточным количеством инвалютной наличности.

Данные Белстата по инфляции за 2015 год чиновники постсоветской республики оценили позитивно, так как увидели в них совпадение с границей официального прогноза, утверждённого Александром Лукашенко. Однако белорусские обыватели по-прежнему оперируют долларовым эквивалентом, сравнивают рост индекса потребительских цен на 12% в Белоруссии с личными наблюдениями за ценами на местных рынках, а также в Польше и других соседних странах.

Простому белорусскому пенсионеру всё равно, где Белстат собирал исходные данные для своих расчётов, но не всё равно, как изменилась покупательская способность конкретной суммы в белорусских рублях в магазинах конкретного населённого пункта. О росте или снижении цен белорусы судят по аналогам «индекса гамбургера» (Big Mac Index).

«Цены растут еженедельно, — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своими наблюдениями пенсионерка Татьяна Ивановна из Минска. — Покупаю внуку мандарины: во вторник за килограмм заплатила 30 тысяч, а теперь вот в этом же магазине они стоят 36 тысяч. Думала, в других магазинах дешевле будет — там уже по 38. Дешевле не будет, а на всю жизнь не накупишься».

Мандарины по $1,5 за килограмм — не Бог весть какая роскошь, и в долларовом эквиваленте они подорожали незначительно. Однако Татьяна Ивановна получает пенсию в белорусских рублях и для неё каждая тысяча «зайчиков» — деньги.

Обычная пенсия в Белоруссии — примерно 2,4 млн белорусских рублей или $108 в эквиваленте. Татьяна Ивановна на эти деньги может позволить себе оплатить коммунальные услуги и приобрести скромный набор продуктов для приготовления пищи дома. В этот набор «бигмак» не входит — его Татьяна Ивановна никогда в жизни не пробовала.