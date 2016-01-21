Москва, 22 января, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в конце прошлого года торрент-трекер RuTracker.org было решено закрыть пожизненно, популярный интернет-ресурс продолжает работать, а российские режиссёры продолжают борьбу против него.

panphoto.spb.ru Пираты

В январе 2016 года с требованием прекратить распространение своей новой картины «Страна Оз» выступил режиссёр фильма Василий Сигарев. На своём официальном сайте рассказал о том, как безуспешно отправлял торренту уведомления с просьбой перестать раздавать фильм: «Реакции не последовало, раздачи не закрыли, хотя раздачи крупных компаний закрывали молниеносно. Мы подождали и решили узнать у «старших» коллег, как это происходит. И получили ответ, что напрямую закрыть не получится, нужно обращаться в некие конторы, услуги которых стоят от 500 тыс. Какая недвусмысленная ситуация? Мы упорно пишем, раздачи упорно не закрывают и тут такая любопытная информация».

С подобной проблемой столкнулся режиссёр Константин Бронзит, чей мультфильм «Мы не можем жить без космоса» в 2016 году номинирован на «Оскар». Сейчас «Мы не можем жить без космоса» вопреки всем усилиям правообладателя размещен в интернете и попал в социальную сеть «В Контакте».

Как объяснил режиссёр в комментарии под выложенным фильмом, для картины это губительно, потому что в крупных фестивалях мультфильм с пиратскими интернете-копиями участвовать больше не сможет.

Аналогичные ситуации не перестают происходить и на иностранных торрент-трекерах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до выхода в прокат нового вестерна Тарантино «Омерзительная восьмёрка» неизвестные злоумышленники выложили его на англоязычных торрент-трекерах, и за первые сутки картину скачали более полумиллиона раз. Работа над новым фильмом итак далась режиссёру не просто: неудачи в виде пиратов и злоумышленников преследовали «Омерзительную восьмёрку» ещё до начала съёмок. Так, в январе прошлого года, в сети появились фрагменты сценария, после чего Тарантино пришлось переписать весь финал.

К слову, нашумевший триллер «Выживший» с Ди Каприо тоже не дождался своей премьеры — с ним на торренте произошёл аналогичный инцидент.

Напомним, в ноябре прошлого года Мосгорсуд рассмотрел иск издательства «Эксмо» о пожизненной блокировке торрент-трекера. Закрыть ресурс «навечно» стало возможно в России с 1 мая прошлого года, когда в силу вступил закон о блокировке сайтов, распространяющих пиратский контент. Согласно закону, если один и тот же правообладатель дважды подавал жалобу в суд на один и тот же интернет-ресурс и оба раза выигрывал, то суд может принять решение о постоянной блокировке.

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