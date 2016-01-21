Ярославль, 21 января, 2016, 17:54 — ИА Регнум. На рабочем совещании в Ярославской областной думе вновь рассматривался вопрос о введении платы за автомобильную парковку в исторической части города Ярославля. Корреспондент ИА REGNUM наблюдал за ходом дискуссии.

Перед депутатами регионального парламента выступил заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. Он представил обновлённый проект системы платных парковок. По словам Блохина, мэрия отказалась от варианта реализации проекта по концессионному договору и предлагает создать муниципальное казённое учреждение. Это предполагает самостоятельное финансирование мэрией затрат на введение системы, но и 100% доходов от взимания платы пойдут в бюджет города.

Кроме того, городские власти предложили поэтапную реализацию проекта. На первом этапе (ввод — 2 квартал 2016 года) предполагается создать лишь 900 платных парковочных мест в главной исторической зоне города (ул. Нахимсона, Андропова, Кирова, Депутатская, Революционная, Первомайская, Почтовая, Волкова, Максимова, Которосльная наб., пл. Советская и Челюскинцев, Советский и Народный пер.). Затем, в третьем квартале 2016 года, зона платной парковки должна расшириться по ул. Советская, включить в себя ул. Первомайскую, Комсомольскую и пр. Это составит дополнительно ещё 900 платных паркомест. До конца 2016 года мэрия предполагает в зоне ЮНЕСКО создать ещё 2600 мест платной парковки. В начале 2017 года платной станет парковка и на Привокзальной площади (100 мест).

Капитальные затраты на реализацию проекта платного парковочного пространства мэрия Ярославля оценила в 95,2 млн рублей, из них 55,8 млн в 2016 году. Текущие затраты предполагаются в размере 13,3 млн рублей в 2016 году и 46,8 млн в 2017 году.

По расчётам мэрии, доходы от платы за парковку уже в 2016 году составят 22,1 млн, а в 2017 году — 131,9 млн. С учётом того, что мэрия предполагает получать до 50 млн в год за счёт штрафов за неоплату парковки, окупаемость проекта наступает уже после первого года его реализации.

Подобные заявления заместителя мэра вызвали удивление у депутатов. Во-первых, они возмутились тем, что предварительно им предоставили совершенно иные данные и в отношении принципов реализации проекта, и в отношении его экономики. Прозвучали слова о некомпетентности и подтасовке цифр под желаемое. Действительно, если изначально мэрия убеждала всех в малой рентабельности проекта и тем обосновывала концессионный принцип реализации, то теперь она утверждает, что проект окупается буквально по ходу дела.

Убедительно аргументировать расчёты Игорь Блохин не смог, заявив, что масштабные исследования мэрия не проводила. Тем не менее, заммэра позволил себе громкое заявление о готовности уйти в отставку, в случае если платные парковки будут пустовать, а проект будет убыточен. Но у депутатов возник другой закономерный вопрос. Обосновывая введение системы платных парковок, городские власти желают разгрузить улицы центра города. Так что же они хотят, чтобы парковались за плату или чтобы не парковались?

Депутаты областного парламента буквально обрушились с критикой на представителей мэрии Ярославля. Досталось и присутствующему и.о. мэра Алексею Малютину. Председатель комитета Ярославской областной думы по законодательству Андрей Крутиков фактически обвинил руководство города в беззаконии и попустительстве.

«Вы ничего не делаете для города! Вы до сих пор разрешаете точечную застройку! Не меняете правила, по которым не учитывается необходимое количество парковочных мест при застройке! Вы только занимаетесь прожектёрством!» — восклицал Андрей Крутиков.

Прозвучали даже слова о личной корысти.

В итоге никакого конкретного решения принято не было. И.о. мэра Ярославля Алексей Малютин обратился к депутатам с просьбой не выносить вопрос об отмене административных штрафов за неоплату парковки на заседание думы (такое решение фактически делает бессмысленным реализацию проекта) и пообещал доработать документацию с учётом прозвучавшей критики.

Напомним, что ранее председатель муниципалитета города Ярославля Павел Зарубин обвинил своих областных коллег в некомпетентности, заявив, что они «недостаточно хорошо разбираются в вопросе». На рабочем совещании в ярославской думе Зарубин не присутствовал.

Фактический конфликт ветвей власти в Ярославле продолжается. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.